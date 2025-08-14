La décision historique du Président de la République entre en vigueur

Intégration de la presse électronique comme mécanisme de publicité des marchés publics

La décision historique prise par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relative à l’intégration de la presse électronique agréée comme nouveau mécanisme de publicité des marchés publics, est désormais entrée en vigueur, suite à la publication d’un arrêté interministériel entre les ministres des Finances et de la Communication.

Ce texte précise les conditions et modalités de publication via la presse électronique agréée lors de la conclusion des marchés publics, conformément à la loi n°23-12 du 5 août 2023.

Le Président de la République avait décidé, lors d’une réunion du Conseil des ministres en mai 2023, d’intégrer la presse électronique agréée comme un nouvel outil de publicité pour les marchés publics, ne se limitant plus à la presse écrite comme cela se faisait auparavant, dans le cadre de la loi définissant les règles générales des marchés publics.

Dans le cadre de sa supervision directe des profondes transformations et du saut qualitatif que connaît le secteur des médias, le Président de la République a, à plusieurs reprises, instruit le gouvernement de poursuivre le soutien au secteur médiatique, afin d’atteindre un niveau de professionnalisme réel et d’efficacité, tout en renforçant les mécanismes de régulation en vertu des lois en vigueur, dans un monde où l’information et la communication jouent un rôle essentiel dans la défense des intérêts des peuples et des nations.

Cette mesure reflète également les engagements pris par le Président de la République envers le peuple, en vue de soutenir les médias nationaux et leur offrir toutes les opportunités nécessaires au développement du système médiatique national. Ce progrès concret s’inscrit ainsi dans la mise en œuvre des engagements historiques du Président envers la presse électronique.

L’objectif ultime reste de parvenir à un paysage médiatique influent, libre, pluraliste, capable de jouer pleinement son rôle au service de la société et de relever les défis avec compétence.

Dans ce contexte, les organisations professionnelles actives dans le secteur de la communication ont salué l’entrée en vigueur de cette décision, la qualifiant de saut qualitatif dans le développement des médias nationaux, susceptible de renforcer la place de la presse électronique comme voix nationale responsable et pilier essentiel du développement global.

Ces organisations ont estimé que cette décision reflète une volonté politique claire et une vision globale en faveur de la presse électronique, en lui fournissant les outils nécessaires de soutien et de financement pour garantir la pérennité de ses activités. Elles ont aussi souligné que ce cadre juridique renforce les principes de transparence et d’égalité des chances dans les marchés publics, tout en traduisant la volonté de l’État de promouvoir un média numérique responsable et efficace.

L’entrée en vigueur de cette décision fait partie d’un ensemble de mesures prises par le Président de la République en faveur des médias nationaux, parmi lesquelles la réactivation du Fonds de soutien à la presse écrite, audiovisuelle et électronique, le financement des programmes de formation pour les journalistes et les professionnels du secteur, la réduction du coût du fil de l’Agence de presse algérienne (APS) pour les médias nationaux, la réduction de la TVA et du coût d’hébergement des sites web auprès d’Algérie Télécom avec l’augmentation de leur capacité, ainsi que la baisse du loyer à la Maison de la Presse.

Dans cette même dynamique, l’ensemble des textes réglementaires encadrant le travail journalistique ont été finalisés, notamment la loi organique sur l’information, la loi sur la presse écrite et électronique, ainsi que la loi sur l’activité audiovisuelle, dans le but de renforcer le professionnalisme, la déontologie et les mécanismes de régulation.

Un statut particulier pour le journaliste a également été mis en place, définissant les conditions d’exercice de la profession, les droits et les devoirs qui y sont liés, tout en jetant les bases d’un discours journalistique responsable, à l’abri des fausses informations, des discours tendancieux ou trompeurs, dans le respect des règles, de l’éthique et de la déontologie du métier.