Iran: Trump menace Pékin et Moscou

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi ne pas croire que la Chine et la Russie aident l’Iran, estimant que les deux pays auraient trop à perdre en le faisant.

Réagissant à des affirmations selon lesquelles Pékin et Moscou apporteraient une assistance à Téhéran, Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social : « Si c’est le cas, c’est à un niveau très limité, mais je ne crois pas qu’ils le fassent du tout. »

« Ils ont trop à perdre, et nous le saurions, très rapidement ! », a-t-il ajouté.

Ces propos font écho à une publication de juillet dans laquelle Trump affirmait que le président chinois Xi Jinping lui avait assuré, lors de leur rencontre en Chine en mai, que Pékin ne vendrait « en aucun cas » d’armes à l’Iran, y compris par l’intermédiaire d’entreprises chinoises. Il avait également déclaré que le président russe Vladimir Poutine lui avait assuré qu’il ne vendrait pas d’armes à Téhéran.

Trump avait alors averti qu’une implication de ces deux pays aurait des conséquences « très négatives pour eux ».

En mai, l’administration Trump avait sanctionné plusieurs entreprises chinoises accusées de soutenir le réseau d’approvisionnement militaire iranien et de fournir des images satellites qui auraient permis à Téhéran de cibler les forces américaines.

Pékin dément les accusations selon lesquelles des entités chinoises auraient aidé l’armée iranienne.

Les États-Unis et Israël ont lancé une guerre contre l’Iran le 28 février, entraînant une riposte de Téhéran par des attaques de missiles et de drones dans la région, ainsi que la fermeture de fait du détroit d’Ormuz, voie essentielle pour les approvisionnements énergétiques mondiaux.

La mise en œuvre d’un protocole d’accord signé en juin entre les États-Unis et l’Iran, à la suite d’une médiation pakistanaise et qatarie, reste depuis bloquée par des désaccords, notamment sur la navigation dans le détroit.