Naufrage au large de Djibouti: Au moins 109 migrants morts et plus de 116 portés disparus

Au moins 109 migrants, dont 15 enfants, ont trouvé la mort et plus de 116 autres sont portés disparus après le naufrage d’une embarcation dans la nuit du 8 au 9 octobre, au large de Djibouti, a indiqué l’ONU dimanche.

Selon les survivants, l’embarcation, qui transportait 350 personnes, a chaviré près de Guhere, au nord de la ville djiboutienne d’Obock, selon un communiqué de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), dont les équipes sont sur le terrain aux côtés des autorités locales pour fournir une aide d’urgence.

APS