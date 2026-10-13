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2,3 tonnes de médicaments exportés vers la Côte d’Ivoire

Echoroukonline
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2,3 tonnes de médicaments exportés vers la Côte d’Ivoire

La société pharmaceutique SOPHAL a exporté, hier lundi, une cargaison de 2,3 tonnes de médicaments vers la Côte d’Ivoire, indique un communiqué du ministère de l’Industrie pharmaceutique.

Une deuxième cargaison de médicaments devrait être expédiée vers la même destination dans les prochaines semaines, «dans une démarche qui reflète le développement que connait l’industrie pharmaceutique algérienne», précise la même source.

Et d’ajouter que cette opération s’inscrit dans le cadre du développement des capacités de production locales et de l’amélioration de la qualité des produits pharmaceutiques algériens, renforçant ainsi leur compétitivité sur les marchés extérieurs.

L’opération d’exportation a été menée dans le respect des conditions techniques et réglementaires adoptées par les services du ministère de l’Industrie pharmaceutique, tout en veillant à garantir l’approvisionnement continu du marché national en différents types de médicaments, de manière à concilier la satisfaction des besoins des patients et la promotion des exportations pharmaceutiques algériennes, conclut le communiqué.

APS

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