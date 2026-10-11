Arabie saoudite: Ce qu’il faut savoir sur l’attaque contre l’aéroport de Riyad

Au lendemain de l’attaque contre l’aéroport international Roi Khaled qui a fait 12 morts et 309 blessés, selon l’Autorité générale de l’aviation civile saoudienne (GACA), voici ce que l’on sait à ce stade :

Que s’est-il passé ?

Samedi, une attaque a visé l’aéroport international Roi Khaled, principal aéroport de la capitale saoudienne. Selon la coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen, elle a ciblé l’un des terminaux passagers et touché des voyageurs comme des employés de l’aéroport.

Les opérations ont été temporairement suspendues samedi, le temps pour les autorités d’évaluer les dégâts et de vérifier la sécurité des installations, a indiqué la GACA. La suspension a perturbé le trafic aérien, les passagers étant invités à s’informer auprès de leur compagnie. Kuwait Airways a annulé ses vols samedi à destination et en provenance de Riyad, invoquant la fermeture de l’aéroport.

Quel bilan ?

Dans un communiqué, la GACA fait état de 12 morts et 309 blessés, dont certains dans un état critique, pris en charge dans plusieurs hôpitaux. Parmi les morts figurent quatre Saoudiens et des ressortissants du Bangladesh (2), des États-Unis, d’Égypte, de Jordanie, de Syrie, de Palestine et du Soudan (1 chacun). L’attaque a également causé des dégâts matériels, dont l’ampleur est en cours d’évaluation, selon l’Autorité.

Qui est désigné comme responsable ?

Le porte-parole de la coalition, le général de division Turki al-Maliki, a attribué l’attaque aux Houthis, rebelles yéménites soutenus par l’Iran, dans un message publié sur le réseau social américain X. Il l’a qualifiée d’« acte terroriste » et de crime de guerre au regard du droit international humanitaire et du droit coutumier. Il a affirmé que le Commandement des forces conjointes y répondrait « avec fermeté », conformément au droit international humanitaire.

Quel contexte ?

Après des attaques de missiles et de drones attribuées aux Houthis contre des sites saoudiens ces derniers jours. Les affrontements entre forces gouvernementales yéménites et Houthis se sont intensifiés ces derniers temps.

Le Yémen est en guerre civile depuis septembre 2014, quand les Houthis ont pris le contrôle de Sanaa, la capitale, et de plusieurs provinces. La coalition emmenée par Riyad soutient depuis mars 2015 le gouvernement reconnu par la communauté internationale.

Quelles réactions internationales ?

Plusieurs pays et organisations ont condamné l’attaque. Voici quelques-unes de ces réactions.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’est dit « profondément choqué » et a « fermement » condamné l’attaque. Il a rappelé que viser des civils et des infrastructures civiles constitue une violation du droit international et appelé à la cessation immédiate des attaques.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a condamné « fermement » les attaques des « terroristes houthis » contre l’Arabie saoudite, dont la frappe sur l’aéroport qui a fait des victimes innocentes, dont un citoyen américain. « Elles doivent cesser maintenant », a-t-il écrit, assurant que Washington se tient aux côtés du Royaume. Interrogé par des journalistes, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient se joindre aux frappes saoudiennes contre les Houthis : « Nous pourrions. Nous allons examiner la question. » Il a ajouté qu’une décision serait prise rapidement.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a jugé les attaques « abjectes », estimant qu’aucun objectif politique ou militaire ne peut justifier de cibler délibérément des civils.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a « fermement » condamné ce qu’il a qualifié d’attaque « odieuse » de la milice houthie contre l’aéroport Roi Khaled. Il a estimé que viser des civils et des infrastructures critiques est « totalement inacceptable », constitue une menace sérieuse pour la paix et la stabilité régionales et une violation flagrante du droit international, et a appelé à la cessation immédiate de ces actes. Évoquant l’« accord de défense commune de La Mecque » (Makkah Joint Defence Agreement) et les liens « fraternels » entre les deux pays, il a réaffirmé l’engagement « indéfectible » du Pakistan envers la souveraineté, l’intégrité territoriale et la sécurité de l’Arabie saoudite.