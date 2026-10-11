Pologne: Alerte sécuritaire après une information sur un éventuel attentat visant le premier ministre

Le ministère polonais de l’Intérieur a indiqué, dimanche, avoir été informé, via la police, d’un possible attentat visant le Premier ministre Donald Tusk et le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Sur le réseau social américain X, la porte-parole du ministère, Karolina Galecka, a précisé qu’« en réponse à des informations reçues par la police polonaise concernant une éventuelle attaque visant le Premier ministre Donald Tusk, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale Władysław Kosiniak-Kamysz », le ministre de l’Intérieur et de l’Administration Marcin Kierwiński ainsi que le ministre-coordinateur des services spéciaux Tomasz Siemoniak, avaient ordonné que des mesures soient prises à ce sujet.

Une réunion est prévue aujourd’hui à 11 h au Centre antiterroriste de l’Agence de sécurité intérieure (ABW), a-t-elle ajouté. Elle rassemblera des représentants de la police et du Service de protection de l’État (SOP), ainsi que des agents de l’ABW.

Le message ne donne aucune précision sur la nature de l’information reçue, son origine ou les mesures décidées.