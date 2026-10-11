Pennsylvanie: Une fusillade fait neuf morts, dont plusieurs enfants

Au moins neuf personnes, dont plusieurs enfants, ont été tuées samedi lors d’une fusillade de masse à Erie, dans l’État américain de Pennsylvanie, selon les autorités.

Un homme armé a ouvert le feu à l’intérieur et à l’extérieur d’une maison avant de mourir d’une blessure par balle qu’il s’est lui-même infligée, d’après ABC News, citant les autorités.

« C’est l’une des scènes les plus difficiles et les plus déchirantes auxquelles nos agents et nos enquêteurs aient jamais été confrontés », a déclaré le chef de la police, Rick Lorah.

« La perte de vies humaines est dévastatrice, et les circonstances sur lesquelles nous enquêtons sont profondément troublantes », a-t-il ajouté.

Les autorités n’ont pas révélé l’identité des victimes ni celle du suspect.

Le mobile de la fusillade demeure inconnu, et les enquêteurs s’efforcent d’établir les circonstances ayant précédé l’attaque.