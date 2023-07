Italie: plusieurs villes ravagées par une impressionnante tornade (VIDEO)

Une tornade a traversé le nord-est de Milan vendredi matin, obligeant les pompiers à effectuer plus de 110 interventions. Les images ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux.

Des images impressionnantes. Alors que de violents orages de grêle ont circulé sur le nord de l’Italie vendredi, c’est un phénomène météorologique plus rare qui a touché Milan. Une tornade a traversé le nord-est de la ville dans la matinée. Cette dernière a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Cette tornade et les intempéries ont fait plusieurs dégâts à Milan et ses environs, affirme le quotidien italien Corriere della Sera, selon Le Parisien. « Les pompiers ont effectué environ 110 interventions en raison d’inondations, de toitures et d’arbres tombés », écrit le journal lombard.

Des rafales à 200km/h

D’autres phénomènes météorologiques rares ont touché le Nord de l’Italie. Des rafales de vents à plus de 200km/h ont par exemple été enregistrées près de Bergame, rapporte le quotidien transalpin Il Messaggero. Un arbre, déraciné par le vent, aurait heurté une voiture et blessé les quatre personnes à son bord.