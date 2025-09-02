La Belgique reconnaîtra la Palestine lors de l’AG de l’ONU

La Belgique va reconnaître l’Etat de Palestine à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre, a annoncé mardi le ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévot.

“La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l’ONU! Et des sanctions fermes sont prises à l’égard du gouvernement sioniste”, a écrit le chef de la diplomatie belge sur X.

Plus d’une dizaine de gouvernements occidentaux ont appelé d’autres pays du monde à reconnaître l’Etat de Palestine à l’Assemblée générale de l’ONU, qui se tiendra du 9 au 23 septembre à New York.

“Au vu du drame humanitaire en Palestine et singulièrement à Gaza, et face aux violences perpétrées par l’occupant en violation du droit international (…) la Belgique se devait de prendre des décisions fortes pour accentuer la pression sur le gouvernement” de l’entité sioniste, a-t-il expliqué.

“La Belgique se joindra aux pays signataires de la Déclaration de New York traçant la route vers une solution à deux Etats et reconnaissant donc ceux-ci”, a détaillé le ministre.

Le Canada avait lui aussi fait part de son intention en faveur d’un Etat de Palestine. Le Royaume-Uni a aussi annoncé qu’il le reconnaîtrait.

Au total, les trois quarts des Etats membres de l’ONU reconnaissent l’Etat de Palestine.