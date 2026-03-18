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Grand scandale de l'année en Afrique

La CAF annule la victoire du Sénégal

Echoroukonline
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La CAF annule la victoire du Sénégal

La Confédération africaine de football a annoncé, dans une décision choc via son jury d’appel, le retrait du titre de la Coupe d’Afrique des nations au Sénégal au profit du Maroc.

Selon un communiqué officiel, la commission d’appel a décidé, conformément à l’article 84 du règlement de la CAN 2025, de considérer le Sénégal comme forfait lors de la finale, avec une victoire attribuée sur tapis vert (3-0) à la sélection marocaine.

« Le jury d’appel de la Confédération africaine de football a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football », a déclaré la CAF dans un communiqué.

Cette décision scandaleuse , a provoqué un véritable tremblement de terre et déclenché la colère et l’incompréhension des Lions de la Terranga.

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