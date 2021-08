La CAPC annonce des projets de fabrication locale de concentrateurs d’oxygène

Le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Mohamed Sami Akli, a annoncé ce lundi a Alger, que des opérateurs économiques membres de la confédération étaient en passe de créer des usines de fabrication de concentrateurs d’oxygène localement.

“Des membres de notre organisation travaillent d’arrache-pied pour fabriquer des concentrateurs d’oxygène en Algérie, et nous leur apportons soutien et accompagnement”, a déclaré M. Akli sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio Algérienne.

Pour concrétiser ces projets, une coordination est actuellement en cours avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Santé pour l’homologation finale et la conformité des produits aux normes en vigueur afin de les adopter définitivement et commencer a les produire localement, ajoute le même responsable.

Concernant les actions de solidarité menées par l’organisation qu’il préside pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, M. Akli a expliqué que “les différents membres ont mobilisé toutes les ressources financières et humaines disponibles pour apporter le soutien aux patients et aux hôpitaux, en termes d’oxygène, de masques et autres” , soulignant a ce propos que plus de cinq millions de masques sanitaires ont été livrés.Il a également révélé une démarche en cours pour d’acquisition de 5.000 concentrateurs d’oxygène, afin de répondre a la forte demande de ce produit vital.

Par ailleurs, le président de la CAPC a annoncé la préparation d’un rapport détaillé qui passe en revue les voies et moyens d’amorcer un décollage économique, ajoutant qu’il sera remis “dans les prochains jours” et présenté avec d’autres organisations patronales.