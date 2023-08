La France responsable de la moitié des refus de visas Schengen au Maghreb!

En 2021, la France avait entrepris un bras de fer avec les trois pays du Maghreb, restreignant drastiquement l’obtention de visas. Paris voulait ainsi mettre la pression sur la Tunisie, l’Algérie et le Maroc dans la lutte contre l’immigration illégale.

La crise s’était finalement résorbée courant 2022, d’abord avec la Tunisie, puis avec les deux autres voisins du Maghreb. En décembre, Gérald Darmanin avait annoncé le retour à “une relation consulaire normale” avec Alger. Depuis, le Maroc est même devenu le pays d’Afrique recevant le plus de visas Schengen via la France, selon les chiffres du ministère français de l’Intérieur.

La France et l’Espagne sont les deux pays européens à avoir reçu le plus de demandes de visas Schengen en 2022. Ils sont aussi les seuls à avoir les taux de refus les plus élevés, le traitement des dossiers étant qualifié de “sans pitié” par le site SchengenVisaInfo.

Principale destination des Tunisiens, la France se montre très sévère dans l’attribution des visas et représente plus de 50% des refus enregistrés en 2022, selon le site spécialisé SchengenVisaInfo.

Les demandeurs tunisiens se heurtent à un fort taux de refus lorsqu’ils demandent des visas Schengen en France, rapporte le site SchengenVisaInfo. La France représente ainsi 52,8% des demandes rejetées en Tunisie en 2022 pour ce type de documents, avec 25.845 dossiers déclinés.