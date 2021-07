L’ambassade de Tunisie en France a appelé la diaspora a l’aide au vu de l’effondrement du système de Santé tunisien face a la crise du Covid. Le pays a déclaré avoir besoin de générateurs d’oxygène, d’appareils de radio mobiles, de tests PCR, mais aussi de masques chirurgicaux et même de gants propres.

Le 10 juillet, l’ambassade de Tunisie en France a lancé un appel a ses ressortissants vivant dans l’Hexagone pour récolter de l’argent et du matériel médical et paramédical face a la vague de contamination.

«L’Ambassade de Tunisie en France exhorte les Tunisiens résidant en France, qu’ils soient des personnes physiques, morales, des associations ou des chefs d’entreprises ou autres a contribuer activement au soutien des établissements de santé en Tunisie a travers des dons en nature (équipement et matériel médical et paramédical) ou sous forme pécuniaire», a fait savoir la mission diplomatique sur son compte Facebook.

Suite à cet appel, 300.000 euros ont été collectés en un jour. Selon les estimations de l’ambassade, d’ici la fin de la semaine ils se monteront a 800.000 euros.

Les dons «en nature» sont réceptionnés directement au siège de l’ambassade a Paris. Ils seront acheminés «dans les plus brefs délais vers la Tunisie» via un avion affrété.

L’ambassade a dressé la liste du matériel et de l’équipement médical nécessaires, laquelle inclut entre autres de l’Acterma (tocilizumab), médicament utilisé en cas de formes graves de pneumonie liée au Covid-19, des kits de typage des variants du Covid, des appareils de radio mobiles, des générateurs d’oxygène et des respirateurs de réanimation. Dans la liste se trouvent aussi des masques FFP2 et chirurgicaux, ainsi que des gants propres.