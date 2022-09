L’Algérie accueille avec satisfaction la nomination du nouvel envoyé onusien pour la Libye

L’Algérie a accueilli samedi avec satisfaction la nomination du professeur Abdoulaye Bathily, en tant que nouveau représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la Libye et Chef de la Mission d’Appui des Nations Unies en Libye (MANUL), exprimant sa volonté de coopérer étroitement avec lui pour mener a bien la noble mission qui lui est confiée.

«L’Algérie accueille avec satisfaction la nouvelle de la nomination du professeur Abdoulaye Bathily en tant que Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la Libye et Chef de la Mission d’Appui des Nations Unies en Libye (MANUL). Eminent diplomate et panafricaniste engagé, le professeur Bathily a, a son actif des contributions remarquables a des œuvres de paix a travers des efforts méritoires de promotion de solutions pacifiques négociées a des situations conflictuelles complexes», a indiqué le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger dans une déclaration.

«Le président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a eu l’opportunité d’évoquer personnellement avec le professeur Bathily la crise libyenne et d’autres foyers de tension en Afrique, se réjouit de son choix et tient a assurer le nouveau représentant spécial pour la Libye de son plein soutien», souligne le document.

Il a félicité le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour ce choix judicieux et le Conseil de Sécurité pour l’approbation de cette nomination a l’unanimité de ses membres.

Le président Tebboune, a exprimé «également a son frère Macky Sall, président de la République du Sénégal et Président en exercice de l’Union africaine, sa satisfaction pour cette distinction d’un digne fils du Sénégal et de l’Afrique pour conduire cette mission de paix en Libye avec, pour la première fois, la mobilisation des ressources de sagesse, de conciliation et de bonne volonté dont la tradition panafricaine de vivre ensemble dans l’harmonie atteste l’efficacité».

«Tout en félicitant chaleureusement le professeur Bathily pour sa nomination, l’Algérie exprime sa volonté de coopérer étroitement avec lui pour mener a bien la noble mission qui lui est confiée. Elle appelle toutes les parties libyennes a coopérer pleinement avec le Professeur Bathily et a saisir cet heureux développement pour un sursaut collectif salutaire dans l’intérêt du peuple libyen frère», ajoute la même source.

Le Sénégalais Abdoulaye Bathily, nouvel envoyé onusien en Libye

Après des mois de poste vacant, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a nommé le diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily comme envoyé de l’ONU en Libye, où deux gouvernements se disputent le pouvoir, a annoncé son bureau vendredi 2 septembre.

L’ancien ministre sénégalais a précédemment été représentant de l’ONU en Afrique centrale, conseiller spécial du secrétaire général pour Madagascar et représentant spécial adjoint de la mission onusienne au Mali, ont rapporté plusieurs médias. Son prédécesseur, le Slovaque Jan Kubis, a brutalement démissionné en novembre dernier. Depuis, le poste est vacant, le Conseil de sécurité ayant rejeté plusieurs propositions du secrétaire général, dont l’approbation est nécessaire.