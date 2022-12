L’Algérie projette de livrer ses dattes à plus de la moitié du monde

Des portes ouvertes sur l’exportation des dattes et leurs dérivés ont débuté, mardi à Alger, et se poursuivront jusqu’à jeudi prochain dans tout le pays en vue de faire connaitre les atouts de cette filière.

La cérémonie d’ouverture de ces portes ouvertes qui ont pour slogan “les dattes algériennes, une fierté et des perspectives prometteuses d’exportation vers 150 pays”, a été présidée par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig.

Intervenant à cette occasion, M. Rezig a exprimé le vœu de voir cet évènement constituer un catalyseur à même de poursuivre et d’accroitre l’activité des opérateurs économiques en matière de production et d’exportation des dattes, ce qui “contribuera, sans doute, à diversifier les sources de revenu national en devise”.

Le ministre a mis l’accent sur l’importance de cette filière, placée à la tête des produits agricoles exportés par l’Algérie avec une part dépassant les 90%, invitant les responsables, les opérateurs économiques, les associations professionnelles et les médias à “intensifier les efforts en vue de protéger cet acquis national et le soutenir par tous les moyens, permettant ainsi à ce produit algérien spécial de gagner des parts plus importantes sur les marchés étrangers”.

A son tour, le Secrétaire général du ministère de l’Agriculture et du développement rural, Hamid Bensaad a annoncé l’élaboration en cours d’un accord de coopération qui serait signé en janvier prochain, regroupant les laboratoires relevant du Centre national de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, le Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (CRSTRA), en plus du Centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique (CRAPC).

Il a indiqué, dans le même contexte, que ces trois laboratoires garantiraient le renforcement des analyses requises à l’exportation des dattes avant de procéder à cette opération.

Pour sa part, la représentante d'”Air Algérie Cargo”, Farah Abazi a mis en avant le rôle de la filiale dans la promotion de ces exportations, soulignant que la part d’exportation des dattes algériennes avec Air Algérie représentait 67% du total des exportations qu’elles prenait en charge, et qui ont atteint plus de 6.700 tonnes de différents produits en 2022.

Elle a également ajouté que la France occupait la première place parmi les Etats vers lesquels l’Algérie exporte ses dattes.