L’Algérie sollicitée à s’impliquer dans la recherche d’une solution à la crise ukrainienne

Coopération Alger-Bruxelles pour la restitution des avoirs mal acquis

L’Union européenne souhaite une implication de l’Algérie dans les efforts engagés pour parvenir à une solution à la crise en Ukraine.

Le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, a affirmé, lundi à Alger, que l’Algérie est un partenaire de confiance.

“Les sujets sont nombreux pour approfondir notre partenariat et nous avons la volonté de le faire”, a-t-il dit, sollicitant, l’Algérie à se joindre aux efforts engagés pour parvenir à une solution à la crise en Ukraine.

À l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République, Borrell a déclaré qu’”il est très important de dire que nous avons convenu de relancer notre dialogue de haut niveau en matière de sécurité et que les premières réunions vont se tenir avant la fin de l’année en cours”.

“Cela prouve que l’Algérie est un partenaire de confiance et un acteur-clé dans la lutte contre le terrorisme dans notre voisinage commun”, a-t-il ajouté, relevant que l’Algérie a “une longue histoire dans la lutte contre le terrorisme”.

“Nous voulons développer une vision globale et stratégique” en matière de lutte contre le terrorisme, a encore précisé Borrell, appelant à “coordonner et soutenir mutuellement les actions sécuritaires et joindre nos efforts pour renforcer la stabilité dans notre environnement et voisinage commun, particulièrement au Sahel”.

Restitution des biens mal acquis

“La lutte contre la corruption et contre le blanchiment d’argent constitue une priorité importante tant pour l’Union européenne que pour l’Algérie”, a souligné Josep Borrell.

“Nous avons échangé sur ce sujet et sur la question de la restitution des avoirs mal acquis et des transferts financiers illicites”, a déclaré le responsable européenne ajoutant “être absolument convaincu de la nécessité de renforcer notre coopération dans ce domaine”.

“La volonté du gouvernement algérien de travailler sur les avoirs mal acquis aura la coopération de l’UE”, a-t-il encore affirmé.