L’Algérie va-t-elle organiser la CAN 2029?

Une source de la Confédération africaine de football (CAF) a confirmé la nouvelle rapportée par Echorouk dans son précédent numéro quant à la réflexion de l’institution présidée par Motsepe quant à l’attribution des trois prochaines éditions de la CAN 2025, 2027 et 2029.

En effet, Echorouk a appris de cette même source que la CAF aurait décidé d’attribuer les trois prochaines éditions 2025, 2027 et 2029 respectivement aux Maroc, Nigeria-Bénin et l’Algérie.

D’après nos sources, la CAF ne pourrait absolument pas attribuer deux éditions consécutives à deux pays relevant de la même zone, c’est-à-dire de l’Afrique du nord, en l’occurrence l’Algérie et le Maroc ayant officiellement déposé leurs dossiers de candidature.

Une commission de la CAF devrait se rendre janvier prochain dans les six (6) pays candidats pour l’organisation de la CAN, à savoir l’Afrique du sud, l’Algérie, le Maroc, le Sénégal, Nigeria-Bénin et la Zambie.

Le verdict devrait tomber un mois plus tard, soit en février 2023.

Yassine Maloumi / Traduit par: Moussa. K.