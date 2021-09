Lamamra reçoit la sous-secrétaire d’Etat américaine aux affaires politiques

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, M. Ramtane Lamamra, a reçu lundi a New York la sous-secrétaire d’Etat américaine aux affaires politiques, Mme Victoria Nuland avec laquelle il a évoqué le renforcement des relations bilatérales et la situation au Moyen Orient, au Maghreb et en Afrique.