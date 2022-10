L’ancien Premier ministre français bientôt mis en examen

Pour mise en danger de la vie d'autrui

L’ancien Premier ministre Edouard Philippe est convoqué le 24 octobre devant la Cour de justice de la République (CJR) en vue d’une éventuelle mise en examen dans le cadre de l’enquête sur la gestion de l’épidémie de Covid-19, a confirmé le parquet général auprès de l’Agence France-Presse, après une information du Monde.

Le maire du Havre et président d’Horizons, sera entendu par les trois magistrats de la commission d’instruction de la CJR sur les infractions de mise en danger de la vie d’autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre, a rapporté ce mardi Le Point. A l’issue de son audition, il peut être mis en examen ou placé sous le statut plus favorable de témoin assisté s’il parvient a convaincre les juges qu’il n’existe pas suffisamment d’indices graves ou concordants pouvant être retenus contre lui.

Edouard Philippe conteste « vigoureusement »

« Je conteste vigoureusement les incriminations qui me sont reprochées », a assuré dimanche l’ancien Premier ministre (mai 2017-juillet 2020) dans une interview au Parisien.

Dans cette information judiciaire ouverte en juillet 2020, l’ancienne ministre de la Santé (mai 2017-février 2020) Agnès Buzyn a été mise en examen pour mise en danger de la vie d’autrui le 10 septembre 2021. Elle a été placée sous le statut de témoin assisté pour abstention volontaire de combattre un sinistre.

Outre Agnès Buzyn et Edouard Philippe, l’ex-ministre de la Santé Olivier Véran, aujourd’hui porte-parole du gouvernement, est visé par cette instruction sur la gestion gouvernementale de l’épidémie de Covid-19 menée par la CJR, seule habilitée a poursuivre et juger des membres du gouvernement pour des crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. A ce stade, Olivier Véran n’a pas été entendu par la CJR.