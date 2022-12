L’arbitre de la finale de la coupe du monde réagit aux critiques des Français

L’arbitre de la finale du Mondial entre la France et l’Argentine dimanche a été vivement critiqué après sa prestation. De retour en Pologne, il a réagi aux polémiques, et y a répondu avec calme et sérénité.

Tout le monde le connaît ou presque en France depuis dimanche dernier. Szymon Marciniak, arbitre de la finale du Mondial Argentine-France est presque devenu l’ennemi public numéro un parmi les fans de football en France. Sa prestation a été vivement critiquée dans l’hexagone, plébiscitée ailleurs, a rapporté RMC Sport.

Si en France, la pilule a semble t-il du mal à passer, ailleurs sur le Globe, l’arbitrage de monsieur Marciniak a été apprécié. Pierluigi Collina, président de la commission d’arbitrage de la FIFA et ancien arbitre reconnu, a déclaré que Szymon Marciniak “était plus fort que la technologie” et qu'”il avait pris des décisions incroyablement précises et bonnes.”

De retour au pays, ce dernier s’est défendu sur son arbitrage et notamment sur les critiques qui ont suivi sa validation du 3e but argentin, qui aurait pu être refusé puisque les remplaçants de l’Albiceleste étaient rentrés sur le terrain avant que Messi ne pousse le ballon dans les filets, ce qui aurait dû amener à une invalidation du but selon la loi 3, alinéa 9. ” Tout d’abord, cette situation (pour qu’elle soit sanctionnable) devrait affecter le jeu. Et quel a été l’impact des gars qui se sont levés et ont sauté sur le terrain? C’est chercher la petite bête. Il y a des journaux sérieux et ceux qui recherchent le buzz, a t-il regretté, oubliant au passage que la loi 3 alinéa 9 ne fait pas du tout état de ce distinguo. Les Français n’ont pas mentionné la photo où l’on peut voir qu’il y a sept Français sur le terrain lorsque Mbappé a marqué”.

L’arbitre polonais a révélé aussi que sur l’action litigieuse sur Marcus Thuram dans la surface à la 87e minute, qui aurait pu offrir un pénalty décisif à la France, c’est lui qui a pris sa décision. Les arbitres du VAR ont d’abord suggéré qu’il y avait faute et donc pénalty sur l’attaquant français. Après une étude plus approfondie des images, ils ont choisi de ne pas l’avertir, et de s’en tenir à sa décision de sanctionner Marcus Thuram pour une simulation.

“A mes yeux, cette finale avait trois grands héros: Messi, Mbappe et Marciniak” a ajouté Markus Merk, un ancien grand arbitre allemand.