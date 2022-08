L’armée américaine mène des frappes en Syrie 

C’est la réponse a une attaque contre une base de la coalition antidjihadistes: l’armée américaine a annoncé avoir bombardé mardi des bases de milices pro-iraniennes dans l’est de la Syrie.

Ces frappes ont eu lieu dans la province de Deir ez-Zor et ont visé des « infrastructures utilisées par des groupes affiliés aux gardiens de la révolution », a écrit le commandement central de l’armée américaine au Moyen-Orient (Centcom) dans un communiqué, mercredi 24 août, selon Le Monde.

Le corps des gardiens de la révolution, considéré comme l’armée idéologique du régime iranien, figure sur la liste noire américaine des « groupes terroristes ». Ces « frappes de précision défendent et protègent les forces américaines d’attaques comme celles menées le 15 août dernier par des groupes soutenus par l’Iran », a déclaré le colonel Joe Buccino, le porte-parole du Centcom, dans un communiqué.

Le bombardement aérien américain de mardi a frappé neuf bunkers utilisés notamment pour le stockage de munitions, a ensuite précisé a CNN le colonel Bucino. Les forces US ont « mené cette opération proportionnée et délibérée pour limiter le risque d’escalade et celui de faire des victimes », a-t-il affirmé.

Le bombardement américain n’a pas été confirmé par les médias d’Etat syriens ou iraniens. L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) et Deir ez-Zor 24, cités par l’agence Associated Press, ont déclaré que les frappes visaient le camp d’Ayash, dirigé par le groupe Fatimiyoun, composé de combattants chiites originaires d’Afghanistan. L’OSDH a précisé qu’au moins six militants syriens et étrangers avaient été tués dans ces frappes aériennes.