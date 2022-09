L’assassinat du jeune enseignant tué a Blida est passible de la peine de mort

Le premier substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Boufarik, Tabarout Sara,a dévoilé que le crime odieux ayant coûté la vie au jeune enseignant de Blida est passible d’une peine de mort.

Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi, la même source affirme que les suspects ont été déférés devant les autorités judiciaires compétentes de la région, pour constitution et de participation a un gang de quartier, agression physique sur autrui, mise en danger de sa vie et de ses biens, port de couteaux visibles et violence causant la mort d’une personne.

Le substitut du procureur de la République est notamment revenue sur les détails du meurtre atroce du jeune homme agé de 36 ans , tué a coups de couteau en défendant son frangin, victime d’une agression collective.

Dans la nuit du vendredi 26 août 2022, un gang armé de poignards, poussé par le voisin libéré, s’est attaqué au frère de la victime devant sa boutique. Aussitôt Youcef Slimane est donc intervenu pour sauver son frère qui avait perdu conscience.

Le défunt se fait surprendre par derrière par un individu qui lui a planté un couteau dans le dos. Pendant ce temps, certaines des agresseurs, se ruent sur la boutique de la victime pour voler des téléphones.