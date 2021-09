Le gouvernement présentera lundi son plan d’action

APN

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane présentera, lundi prochain au lieu de dimanche, le plan d’action du Gouvernement devant les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), a indiqué la Chambre basse du Parlement dans un communiqué.

“Dans le cadre de la révision de l’agenda des travaux de l’APN, il a été décidé de reprendre les travaux en plénière, consacrée a la présentation du plan d’action du Gouvernement par le Premier ministre, lundi 13 septembre 2021 au lieu du dimanche 12 septembre 2021”, a noté la même source.

“Le débat général est prévu pour les mardi et mercredi 14 et 15 septembre 2021, avant de clôturer, en plénière le jeudi 16 septembre 2021, les travaux par les réponses du Premier ministre aux préoccupations des députés et procéder au vote du plan d’action du gouvernement”, a conclu le communiqué.