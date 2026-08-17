Le ministre de la Santé au chevet des blessés de l’accident de bus à Naâma

Chargé par le président de la République:

Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Santé, le professeur Mohamed Seddik Aït Messaoudene, s’est rendu à Aïn Sefra, dans la wilaya de Naâma, pour s’enquérir de l’état de santé des blessés et des conditions de leur prise en charge médicale, indique ce lundi un communiqué du ministère de la Santé.

Selon la même source, le ministre de la Santé s’est déplacé à l’établissement public hospitalier d’Aïn Sefra, qui a accueilli plusieurs blessés de l’accident. Il y a pris connaissance des conditions dans lesquelles ils sont pris en charge et s’est enquis de la disponibilité des équipes médicales et paramédicales mobilisées pour leur assurer les soins nécessaires.

Le professeur Mohamed Seddik Aït Messaoudene a également écouté les explications fournies par les responsables et les équipes soignantes concernant l’état de santé des blessés, ainsi que les protocoles et mesures thérapeutiques mis en œuvre. L’objectif affiché est de garantir une prise en charge médicale optimale et de réunir toutes les conditions nécessaires à l’amélioration de l’état des personnes hospitalisées.

Le ministre a, à cette occasion, salué « les efforts considérables déployés par les services de la Protection civile, les équipes médicales et paramédicales ainsi que les différents corps intervenant dans les opérations de secours, d’évacuation et de prise en charge des victimes. »

La mobilisation des différents intervenants a ainsi permis d’assurer l’évacuation des blessés vers les structures sanitaires et de leur prodiguer les premiers soins dans les meilleures conditions possibles. La visite du ministre traduit également la volonté des autorités sanitaires de suivre de près l’évolution de leur état et de veiller à la continuité des soins.

Au terme de sa visite, « le ministre de la Santé a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion aux familles des victimes ayant perdu la vie dans cet accident », ajoute la même source, formulant « des vœux de prompt rétablissement à l’ensemble des blessés », tout en réaffirmant « l’engagement des services de santé à leur assurer le meilleur accompagnement médical. »

Pour rappel, le ministre de la Santé est arrivé ce lundi matin à Naâma à la suite du grave accident de la circulation survenu hier dimanche dans la commune d’Aïn Sefra, faisant six morts et 31 blessés dans la commune d’Aïn Sefra. Quelques heures auparavant, un accident de la circulation impliquant un bus de transport de voyageurs a fait 17 blessés sur la route nationale n°47, dans la même commune.