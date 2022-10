Le ministre de l’habitat annonce la réalisation de 4 nouveaux stades aux normes internationales

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a effectué, lundi, une visite d’inspection au stade Baraki où il a procédé aux premiers essais préliminaires.

Au cours d’une conférence de presse tenue en marge de sa visite, le ministre a indiqué que le stade Baraki peut accueillir 40 000 spectateurs et dispose de plus de 250 000 places de stationnement. Cette infrastructure, précise-t-il, se caractérise également par les dernières technologies de gestion des installations intelligentes, en plus d’un amphithéâtre de 250 places et d’un restaurant.

Concernant celui de Tizi Ouzou, M. Belaribi a indiqué que ces gradins peuvent accueillir 50 000 spectateurs. La réception de ce stade se fera dans les prochains mois après l’achèvement de l’installation des tribunes et du revêtement du sol en gazon naturel, en plus de la préparation extérieure du stade, affirme le ministre qui a fait savoir que 1 000 ouvriers supplémentaires ont été recrutés pour terminer ces travaux dans les meilleurs délais.

S’agissant du stade de Douira dans la capitale, le ministre a confirmé que la progression est de 80% et que, dans les prochains jours, son terrain sera recouvert de gazon naturel, les gradins seront installés.

Le ministre a annoncé, par ailleurs, le lancement de la construction de 4 nouveaux stades a Constantine, Annaba, Ouargla et Bachar, juste après la réception des stades en cours de réalisation.