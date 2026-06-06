Le ministre de l’Hydraulique donne le coup d’envoi de la campagne d’irrigation agricole 2026

Le ministre de l’Hydraulique, Lounès Bouzegza, a donné, vendredi soir, depuis la wilaya de Relizane, le coup d’envoi de la campagne d’irrigation pour la saison agricole 2026.

Cette campagne, lancée par le ministre en compagnie du wali de Relizane, Kamel Berkane, depuis le barrage de Sâada, situé dans la commune de Sidi M’Hamed Benali (20 km au sud de Relizane), vise à irriguer une superficie agricole estimée à près de 238.000 hectares à travers différentes wilayas du pays.

Selon les explications fournies à l’APS par le directeur général de l’Office national de l’irrigation et du drainage, Nasreddine Rekrouki, le volume global d’eau alloué à cette campagne dépasse 340 millions de mètres cubes, répartis entre les différents périmètres agricoles irrigués. La wilaya de Relizane bénéficiera de 37 millions de mètres cubes, dont 17 millions de mètres cubes provenant du barrage de Sâada (commune de Sidi M’Hamed Benali) et 20 millions de mètres cubes du barrage de Gargar (commune d’Oued Rhiou).

Lors d’une présentation consacrée à la situation du barrage et au niveau des réserves hydriques disponibles dans la wilaya, le ministre a souligné “l’importance d’assurer un approvisionnement régulier en eau destinée aussi bien à la consommation qu’à l’irrigation, tout en poursuivant l’accompagnement des agriculteurs afin d’améliorer la production agricole et de renforcer la sécurité alimentaire”. Il a également indiqué que les infrastructures hydrauliques et les barrages enregistrent des niveaux de remplissage satisfaisants grâce aux précipitations de la saison en cours, ce qui permettra de répondre aux différents besoins.

Bouzegza a insisté sur “la nécessité d’une exploitation optimale des ressources en eau disponibles, de leur préservation et de la rationalisation de leur consommation”, afin de garantir un équilibre entre les différents usages et une répartition équitable de la ressource hydrique à travers le territoire national.

Il a également indiqué que son département œuvre à l’inscription d’opérations de développement visant à améliorer progressivement l’alimentation en eau potable selon les priorités de chaque wilaya. A ce sujet, il a annoncé qu’un programme spécial pour la saison estivale est actuellement à l’étude entre les ministères de l’Hydraulique et des Finances.

Au début de sa visite dans la wilaya, le ministre a reçu un exposé détaillé sur la situation du secteur de l’hydraulique à Relizane présenté par le directeur local du secteur. Il a également inspecté plusieurs projets relevant de son département, notamment le projet du collecteur principal d’assainissement de la nouvelle ville de Benadda Benaouda (Bermadia), ainsi que le projet de réalisation d’une station de pompage dans la zone de Hraïzia, commune d’Oued Djemâa, d’une capacité de 20.000 m3 par jour, alimentée à partir du système de transfert du MAO.

A l’issue de sa visite à Relizane, le ministre s’est déclaré satisfait de la situation générale du secteur dans la wilaya et des résultats obtenus dans différents domaines. Il a toutefois souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour résoudre certains problèmes liés aux perturbations persistantes dans l’approvisionnement en eau potable.

Il a enfin insisté sur la nécessité de “garantir l’équilibre dans la répartition des ressources hydriques et l’équité dans l’alimentation des citoyens en eau”, appelant à poursuivre la modernisation des systèmes de gestion, ainsi qu’au recours aux technologies modernes et à la numérisation afin d’améliorer les performances et de renforcer l’efficacité du service public de l’eau.

APS