Le président haïtien assassiné

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné dans la nuit de mardi a mercredi par des hommes armés dans sa résidence privée.

Le chef d’Etat aurait été tué chez lui, ce mercredi matin, par des «éléments étrangers», selon le Premier ministre de l’île. L’épouse du président a été blessée dans l’attaque.

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné tôt mercredi matin par un commando formé d’éléments étrangers, annonce le Premier ministre sortant Claude Joseph. L’attaque serait survenue au domicile du chef d’Etat a Pétion-Ville, en périphérie de Port-au-Prince.

L’épouse du président a été blessée dans l’attaque et hospitalisée, a précisé Claude Joseph. Il a appelé la population au calme et indiqué que la police et l’armée allaient assurer le maintien de l’ordre.

