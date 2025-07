Le président Macron décide que “la France reconnaîtra l’État de Palestine”

Le président français Emmanuel Macron a décidé, jeudi 24 juillet 2025, que “la France reconnaîtra l’État de Palestine”, lors de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre prochain.

C’est ce qui ressort d’une déclaration du président français sur son compte officiel sur le réseau X, jeudi.

“Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine”, a-t-il écrit.

“J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain”, a-t-il affirmé.

Pour Macron, “l’urgence est aujourd’hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue”.

“La paix est possible”, a-t-il martelé.

“Il faut immédiatement un cessez-le-feu, la libération de tous les otages et une aide humanitaire massive à la population de Gaza”, a-t-il ajouté, appelant à “garantir la démilitarisation du Hamas, sécuriser et reconstruire Gaza”.

“Il faut enfin bâtir l’État de Palestine, assurer sa viabilité et permettre qu’en acceptant sa démilitarisation et en reconnaissant pleinement Israël, il participe à la sécurité de tous au Proche-Orient”, a expliqué le président français, en réitérant la position de la France qu'”il n’y a pas d’alternative”.

Selon le locataire de l’Elysée, “les Français veulent la paix au Proche-Orient” et il leur appartient avec les Israéliens, les Palestiniens, et leurs partenaires européens et internationaux, “de démontrer que c’est possible”.

A la fin de son texte, le président français a associé une lettre adressée au président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas, dans laquelle il lui a exprimé sa “détermination d’avancer”.

“À la lumière des engagements que le président de l’Autorité palestinienne a pris auprès de moi, je lui ai donc écrit ma détermination à avancer. Confiance, clarté et engagement. Nous gagnerons la paix”, a-t-il écrit.

Cette décision de Macron, intervient quelques jours avant la tenue à New York de la conférence de l’Onu sur la solution à deux Etats, du 28 au 30 juillet courant.

Cette conférence sera coprésidée par la France et l’Arabie Saoudite.

Elle intervient également au lendemain de la décision de la Knesset d’annexer la Cisjordanie occupée, alors que la guerre d’agression menée par l’armée israélienne contre la Bande de Gaza se poursuit pour le 22ème mois, pratiquement sans répit, faisant 59 586 morts et 143 498 blessés, dont la plupart sont des femmes et des enfants, une destruction massive des infrastructures et une famine meurtrière sans précédent.