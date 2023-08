Le président Tebboune adresse une lettre manuscrite à son homologue égyptien

Le ministre des Affaires étrangères de la République arabe d’Egypte Sameh Choukry a reçu l’ambassadeur d’Algérie au Caire et délégué permanent auprès de la Ligue des Etats arabes, Abdelhamid Chebira, qui lui a remis une lettre manuscrite adressée au président égyptien, Abdel-Fattah Al-Sissi, de la part de son frère le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

Lors de cette rencontre qui s’est tenue mercredi, le ministre égyptien des Affaires étrangères a affirmé “sa ferme volonté de poursuivre l’élargissement et l’approfondissement de la coopération entre l’Algérie et l’Egypte, et d’intensifier la concertation politique à différents niveaux”, saluant “le bon niveau atteint dans le domaine de la coopération économique entre les deux pays et les acquis obtenus”.

De son côté, Chebira a fait part de “la détermination de l’Algérie à promouvoir la coopération entre les deux pays frères, notamment dans les domaines de l’investissement, du partenariat et des échanges commerciaux, en exploitant les grandes potentialités disponibles en Algérie et en Egypte”.