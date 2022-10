Le Président Tebboune reçoit une délégation de la société Meta

Le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi, une délégation de la société Meta spécialisée dans les réseaux sociaux, présidée par M. Kojo Boiké, vice-président des politiques publiques auprès des gouvernements d’Afrique, du Moyen-Orient et de la Turquie.

La rencontre a été une occasion pour échanger sur les capacités de l’Algérie a l’utilisation des technologies modernes, pouvant garantir la liberté d’expression, en dehors des discours de haine et des calomnies.

Elle a également permis de mettre en avant les capacités d’infrastructure de l’Algérie, notamment le réseau de fibre optique, ainsi que le développement des startups, qui crée des opportunités de réussite dans les domaines de l’investissement et de la promotion de plusieurs secteurs.

Du côté algérien, ont été présents lors de cette rencontre le ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, et le Directeur général de la Communication auprès de la présidence de la République, M. Kamel Sidi Said.