Le rappeur Gims demande aux musulmans d’arrêter de lui souhaiter une bonne année

Le rappeur congolais Gims a fait part de son ras-le-bol en avouant sur Instagram en avoir marre de recevoir des vœux pour le Nouvel An et son anniversaire de la part de ses confrères musulmans. Notant que ces fêtes ne font “pas partie de nos convictions”, il a appelé ceux-ci a se concentrer sur les valeurs de leur religion.

Diffusé par le rappeur congolais Gims, un appel adressé spécifiquement aux musulmans a ne pas lui souhaiter une bonne année et un bon anniversaire, des traditions qu’il a qualifiées de contraires a celles des musulmans, a provoqué un tollé et a fait réagir certaines personnalités politiques.

“S’il vous plaît, laissez-moi avec les ‘bonne année, nouvel an’”, a lancé le 31 décembre l’artiste vivant entre la France et le Maroc, sur son compte Instagram. Partagées via les stories visibles uniquement pendant 24 heures, ces séquences vidéo ne sont plus disponibles mais ont été largement relayées sur les réseaux sociaux.

“Je n’ai jamais répondu a ça, mais vous continuez de m’en envoyer tout le mois de janvier et février. Les musulmans, arrêtez ça”, renchérit-il, ajoutant que “ça ne fait partie de nos convictions”.

Insistant sur l’incongruité de tels vœux, Gims a exhorté la communauté musulmane non seulement a ne pas lui adresser de vœux a l’occasion de ces fêtes, mais aussi a célébrer uniquement celles de sa religion:

“Venez, on se concentre sur nos trucs a nous. Restons forts sur nos valeurs”.