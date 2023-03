Le recteur de Djamaâ El Djazair reçoit l’ambassadrice américaine (PHOTOS)

Le recteur de Djamaâ El Djazair Cheikh Mohamed Moumen El Kacimi a reçu ce dimanche l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie Elizabeth Aubin qui a visité la mosquée.

Elizabeth Moone a publié sur Twitter des photos de sa rencontre avec Cheikh Mohamed Moumen El Kacimi et du minaret de Djamaâ El Djazair.

“Quelle fantastique tournée à la Grande mosquée [Djamaâ El Djazair] où j’ai rencontré Cheikh Mohamed Moumen El Kacimi”, a écrit la diplomate US sur Twitter.

“La vue d’Alger depuis le plus haut minaret du monde est spectaculaire”, a-t-elle ajouté.

Rappelons que Djamaâ El Djazair est la 3e plus grande mosquée du monde qui a une capacité d’accueil de près de 120 000 fidèles et son minaret est le plus haut du monde avec 265 m.