Le secrétaire général de l’ONU condamne l’approbation par l’entité sioniste de nouvelles colonies en Cisjordanie

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné mercredi la décision prise par le Comité supérieur de planification de l’entité sioniste d’approuver la construction de plus de 3.400 logements dans la zone E1 de la Cisjordanie occupée, a déclaré dans un communiqué Stéphane Dujarric, porte-parole de M. Guterres.

“Les colonies sionistes en Cisjordanie occupée, y compris à Al Qods-Est, constituent une violation du droit international et sont en contradiction directe avec les résolutions de l’ONU”, signale le communiqué.

“L’avancement de ce projet représente une menace existentielle pour la solution à deux Etats. Il séparerait le nord et le sud de la Cisjordanie et aurait de graves conséquences pour la contiguïté territoriale du territoire palestinien occupé”, note le communiqué.

Le secrétaire général a réitéré son appel aux autorités sionistes pour qu’il mette immédiatement fin à toutes les activités de colonisation, qu’il respecte pleinement ses obligations en vertu du droit international et qu’il agisse conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU et à l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice le 19 juillet 2024, ajoute-il.