-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Le secrétaire général de l’ONU condamne l’approbation par l’entité sioniste de nouvelles colonies en Cisjordanie

Echorouk
  • 16
  • 0
Le secrétaire général de l’ONU condamne l’approbation par l’entité sioniste de nouvelles colonies en Cisjordanie

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné mercredi la décision prise par le Comité supérieur de planification de l’entité sioniste d’approuver la construction de plus de 3.400 logements dans la zone E1 de la Cisjordanie occupée, a déclaré dans un communiqué Stéphane Dujarric, porte-parole de M.  Guterres.

“Les colonies sionistes en Cisjordanie occupée, y compris à Al Qods-Est,  constituent une violation du droit international et sont en contradiction directe avec les résolutions de l’ONU”, signale le communiqué.

“L’avancement de ce projet représente une menace existentielle pour la solution à deux Etats. Il séparerait le nord et le sud de la Cisjordanie et aurait de graves conséquences pour la contiguïté territoriale du territoire palestinien occupé”, note le communiqué.

Le secrétaire général a réitéré son appel aux autorités sionistes pour qu’il mette immédiatement fin à toutes les activités de colonisation, qu’il respecte pleinement ses obligations en vertu du droit international et qu’il agisse conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU et à l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice le 19 juillet 2024,  ajoute-il.

Articles en Relation
EMS Algérie, 14e mondiale et leader au Maghreb dans la livraison express

EMS Algérie, 14e mondiale et leader au Maghreb dans la livraison express

CHAN-2024: L’Algérie et le Niger se neutralisent, les Verts qualifiés en quarts de finale

CHAN-2024: L’Algérie et le Niger se neutralisent, les Verts qualifiés en quarts de finale

Trump qualifie Netanyahu de “héros de guerre”, contre lequel la CPI a émis un mandat d’arrêt

Trump qualifie Netanyahu de “héros de guerre”, contre lequel la CPI a émis un mandat d’arrêt

Voici combien coûte 100 euro en dinars

Voici combien coûte 100 euro en dinars

Saisie record de psychotropes et de cocaïne à Ouargla: Cinq personnes arrêtées

Saisie record de psychotropes et de cocaïne a Ouargla: Cinq personnes arrêtées

Tribunal de Sidi M’hamed: Traitement d’une affaire liée à un groupe criminel organisé

Tribunal de Sidi M’hamed: Traitement d’une affaire liée a un groupe criminel organisé

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus