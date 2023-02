Le site de l’APS cible de cyberattaques israélo-marocaines

Le site électronique de l’Agence de presse officielle “Algérie Presse Service” (APS) dans ses versions multilingues fait l’objet, depuis dimanche, d’une série de cyberattaques “sévères” en vue de son piratage, d’où son blocage momentané à titre préventif.

Ces attaques “sévères” ont été localisées et proviennent du Maroc, de l’entité sioniste occupante et de certaines régions d’Europe.

Les mesures et systèmes techniques de l’Agence ont permis de repousser ces cyberattaques “sévères” qui se poursuivent toujours, d’où le blocage momentané du site, à titre préventif, pour protéger la base de données contre toute atteinte.

Le site électronique de l’APS dans ses versions en langues nationales et étrangères subit, depuis quelque temps, des cyberattaques plus ou moins virulentes, provenant de la plupart des régions géographiques sus-mentionnées, et ce dans le contexte de la guerre médiatique et cybernétique visant notre pays, des attaques de plus en plus virulentes, sur fond des positions et décisions cruciales, notamment celles prises par l’Etat dans le respect de ses principes immuables envers les causes nationales, régionales et internationales, des positions et principes véhiculées et médiatisées par l’APS.