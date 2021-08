L’efficacité des vaccins anti-Covid affaiblie face au variant Delta

Les personnes infectées par le variant Delta après avoir reçu deux injections des vaccins développés par Pfizer et BioNTech ou AstraZeneca peuvent présenter un risque plus élevé pour les autres comparé a celles contaminées par un autre variant du coronavirus, montre l’étude.

Sur la base de plus de trois millions de prélèvements effectués dans toute la Grande-Bretagne, l’étude menée par l’Université d’Oxford a révélé que 90 jours après une deuxième injection du vaccin Pfizer ou AstraZeneca, leur efficacité dans la prévention des infections était tombée a 75% et 61% respectivement.

Ces chiffres sont en baisse par rapport aux 85% et 68% respectivement observés deux semaines après la deuxième dose. La baisse d’efficacité était plus prononcée chez les personnes âgées de 35 ans et plus que chez celles en dessous de cet âge.

«Ces deux vaccins, a deux doses, donnent encore de très bons résultats contre le variant Delta. Lorsque vous commencez a un niveau très élevé, vous avez encore beaucoup de chemin a parcourir», explique néanmoins Sarah Walker, professeur de statistiques médicales a l’université d’Oxford et directrice de l’étude.