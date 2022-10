Les communes dotées de zones d’activités destinées aux jeunes

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres lors de laquelle il a ordonné la création, dans chaque commune, des zones d’activités destinées aux jeunes et aux petits métiers en vue d’absorber le chômage.

Les directives du président Tebboune durant cette réunion ont porté notamment sur la préparation de la relance de l’activité des zones industrielles a travers un projet de loi a présenter lors de prochaines réunions du Conseil des ministres.

Dans ce cadre, il a ordonné au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales d’instituer dans “l’immédiat” une fiche technique sur la situation de toutes les zones industrielles dans les wilayas en termes d’activité et de propriété foncière.

Le président Tebboune a affirmé, a cet égard, que “l’intérêt ne résidait pas dans la multitude des zones industrielles créées, mais dans leur utilité économique en termes de création d’emploi et de relance de l’économie nationale pour drainer le véritable investissement productif, et non pas par des décisions administratives”.

Il a affirmé que “seule une réflexion profonde autour d’un nouveau régime était susceptible de relancer l’économie nationale, où l’Etat accompagne les porteurs d’idées et d’initiatives loin des précédentes expériences basées sur la rente et le gain rapide”.

Aussi, a-t-il instruit d'”ouvrir la création des zones industrielles au secteur privé”, ajoute le communiqué.