les dattes algériennes exportées vers plus de 90 pays

Le secrétaire général (SG) du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Hamid Bensaâd, a affirmé, jeudi à Alger, que les dattes algériennes, toutes variétés confondues, sont désormais exportées vers plus de 90 pays à travers les continents, se félicitant du fort engouement et de la demande croissante pour ce produit à l’étranger.

Le SG du ministère s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue en marge de l’ouverture du 2e Salon international des dattes, organisé au Palais des expositions sous le slogan :”Nos dattes .. authenticité et économie durable”, en présence du Conseiller auprès du président de la République, chargé du commerce, de l’approvisionnement, du contrôle et de l’import-export, Kamel Rezig, et du SG du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, El-Hadi Bakir, ainsi que d’ambassadeurs et de membres du corps diplomatiques accrédité en Algérie.

Dans son allocution, M. Bensaâd a précisé que les dattes algériennes ont réussi à “conquérir les marchés de plus de 90 pays à travers les continents, grâce à leur bonne qualité et à leur diversité de plus de 1000 variétés, ajoutant que ces dattes connaissent un fort engouement et une demande croissante à l’étranger”.

Afin de renforcer ces exportations, le SG du ministère de l’Agriculture a souligné la disposition du secteur à accompagner les agriculteurs engagés dans cette filière, notamment par “la mise à disposition des moyens d’irrigation nécessaires, la gratuité des palmiers destinés à être plantés, via les directions des services agricoles ainsi que par un soutien dans la lutte contre les maladies menaçant leurs exploitations”.

Pour développer cette filière, M. Bensaâd a fait savoir que le ministère a lancé un programme national (2023-2027) visant à élargir les superficies agricoles dédiées aux palmiers-dattiers, s’étendant actuellement sur 174.000 hectares. Ce programme prévoit la plantation d’un (1) million de palmiers de différentes variétés, résistants aux changements climatiques et aux maladies.

Le ministère s’emploie également à transformer, produire et valoriser les dattes, qui constituent un levier essentiel de création de richesses et une filière clé dans l’augmentation des exportations hors hydrocarbures, selon le même responsable qui a rappelé les efforts du secteur pour labelliser ces produits spécifiques.

De son côté, le SG du ministère ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, El-Hadi Bakir, a affirmé que la qualité des dattes algériennes a connu “un bond qualitatif grâce à la grande volonté des acteurs de cette filière”, affirmant par là même “la détermination du ministère à accompagner les producteurs et exportateurs, notamment dans les indemnisations par le biais du Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE)”.

La 2e édition du Salon international des dattes, qui se tient du 21 au 23 novembre en cours, verra la participation de plus de 180 exposants, ainsi que divers acteurs et intervenants de cette filière, dont des producteurs, stockeurs, emballeurs, exportateurs, transformateurs, et des artisans locaux, outre des participants issus de pays étrangers, tels que la Tunisie, la Libye et la Turquie.

Organisée par la Chambre nationale d’agriculture (CNA), sous le patronage du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, cette manifestation offrira à l’ensemble des acteurs “un espace commun pour échanger et relever le défi de développer davantage cette filière”.

Cette manifestation représentera, également, une opportunité pour les exposants de présenter et de commercialiser les dattes et leurs dérivés, d’initier le consommateur aux différents types de dattes dont regorge l’Algérie et de sensibiliser à la nécessité de leur préservation.