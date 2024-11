Les français favorables à stopper totalement l’immigration

Selon une enquête de l’Institut CSA pour le JDD, Europe 1 et CNews, 48% de la population se dit désormais favorable à stopper totalement l’immigration, soit sept points de plus qu’en 2021.

Thématique majeure des dernières échéances électorales, l’immigration semble de plus en plus polariser la société française. D’après une enquête de l’institut CSA* pour le Journal du Dimanche , Europe 1 et CNews, 48% de la population se dit désormais favorable à «l’immigration zéro», c’est-à-dire à l’arrêt total des flux migratoires vers la France. Si 51% des Français restent «contre» (1% ne se prononce pas), la proportion de «pour» a augmenté de sept points par rapport à la dernière enquête de l’institut sur le sujet, en 2021.

L’écart est faible dans toutes les catégories de population. Si les hommes se montrent plus défavorables à l’arrêt total de l’immigration (55%), les femmes en sont globalement partisanes (53%). Les moins de 35 ans plébiscitent également d’une courte tête l’endiguement complet des flux migratoires (51%), à l’inverse des plus de 50 ans (52%). Quant au critère professionnel, les CSP+ s’avèrent majoritairement contre l’idée d’une immigration zéro (54%), quand les CSP- la souhaitent dans les mêmes proportions.

Les avis sont en revanche, et sans surprise, beaucoup plus tranchés en fonction des opinions politiques. 79% des sondés de gauche sont opposés à l’arrêt total de l’immigration, avec un pic à 88% chez les partisans de La France insoumise. Les soutiens de la majorité présidentielle y sont également majoritairement (71%) opposés. À l’inverse, les électeurs de la droite nationaliste plébiscitent très largement l’immigration zéro (83%). Ceux de la droite traditionnelle sont beaucoup plus divisés, avec 54% d’avis défavorables.