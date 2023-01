“Les porte-voix des résidus du colonisateur toujours nostalgiques de leur sinistre passé”, selon Goudjil

Le président du Conseil de la nation Salah Goudjil a répondu, mardi, aux porte-voix des résidus de la colonisation française qui “sont toujours nostalgiques de leur sinistre passé”, appelant “au resserrement des rangs pour faire front uni face aux ennemis du pays qui nourrissent une haine viscérale envers les réalisations de l’Algérie nouvelle sous la conduite du président de la République Abdelmadjid Tebboune”.

S’exprimant en marge d’une plénière consacrée au vote du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Goudjil a répondu “aux porte-voix des résidus de la colonisation française notamment aux déclarations faites par l’un de ceux qui ont exercé des responsabilités représentatives et diplomatiques de leur pays en Algérie”, affirmant à cet effet que l’Algérie “qui a fait par le passé la distinction entre la colonisation française et le peuple français, fait aujourd’hui la distinction entre les résidus de la colonisation et le peuple français, partant de sa foi ferme et inébranlable”.

Il a également rappelé aux auteurs de ces déclarations, la lutte et le combat du peuple algérien qui “a contribué au cours de sa Glorieuse Révolution au renversement de six (6) gouvernements des autorités coloniales et à la chute de la IVe République”, ajoutant que ces porte-voix de la colonisation “sont toujours nostalgiques de leur sinistre passé et tentent désespérément de nous donner des leçons, en remettant en cause les démarches entreprises par l’Algérie”.

Dans ce sillage, Goudjil a appelé à “une plus grande vigilance et au resserrement des rangs pour faire front uni face aux ennemis du pays qui nourrissent une haine viscérale envers les réalisations de l’Algérie nouvelle sous la conduite du président de la République Abdelmadjid Tebboune”.

Le président du Conseil de la nation a enfin tenu à souligner “les positions fermes et immuables de la politique étrangère de l’Algérie et son soutien aux justes causes de par le monde, notamment de la Palestine et du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique”.