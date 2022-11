L’«Histoire globale de la France coloniale» rendue accessible

Avec cette somme de 800 pages, les historiens membres du groupe de recherche Achac font le tour de ce qu’il faut savoir sur la colonisation française.

Partant du constat que « depuis le début des années 1990, la “question coloniale”, englobant l’esclavage, la colonisation et leurs conséquences contemporaines, est devenue en France – mais aussi dans la plupart des pays d’Europe occidentale et aux Etats-Unis, en Inde, au Japon, au Canada, en Amérique du Sud et en Afrique – hautement polémique », des historiens ont décidé de publier une Histoire globale de la colonisation française, a rapporté Le Monde. Une somme de plus de 800 pages et d’une centaine d’articles « fondateurs et novateurs, souvent ignorés du grand public », rassemblés par les historiens français Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire, et leur confrère américain Dominic Thomas, membres du groupe de recherche Achac. C’est à ce groupe de recherche que l’on doit les premiers travaux sur les zoos humains et, dès les années 1990, un certain nombre de parutions grand public revenant sur l’impact de la colonisation sur les imaginaires français.

La plupart des textes repris ici ont marqué la discipline ces trente dernières années, soit parce qu’ils ont ouvert de nouvelles pistes de réflexion et champs de recherche, soit parce qu’ils proposent une excellente synthèse des analyses et savoirs actuels sur des sujets très précis. Ils constituent, de fait, « un formidable vivier de connaissances ». L’objectif annoncé de l’ouvrage est de « permettre à chacun de mieux comprendre ce que fut la période coloniale pour la France et comment la colonisation a profondément transformé non seulement les pays colonisés, mais aussi l’Hexagone et ce, dans tous les domaines ». Elle a ainsi contribué à façonner une culture coloniale, comme en témoignent la littérature, le théâtre, le cinéma, et toute une série d’affiches de publicité ou de propagande, de photographies et autres couvertures de magazines. Quelques-unes sont reproduites dans un instructif cahier iconographique central de 48 pages, reproduisant une centaine d’illustrations parues entre la fin du XVIIIe siècle et le XXe siècle.

Les contributions reviennent sur des sujets aussi divers que la question de l’esclavage, « l’érotisation violente des femmes », « l’invention des “races sauvages” », « l’expédition d’Egypte et la construction du mythe napoléonien », « l’école et les colonies », le régime de l’indigénat, les problématiques militaires, économiques, politiques, « le mythe colonial de Vichy », « les élites noires en France au temps de l’empire », la participation de la science à « l’édification d’un ordre colonial », la création d’un lobby colonial… Il pourrait en sortir un sentiment de dispersion et d’éparpillement. Mais l’ouvrage parvient à relier ces différents aspects sous cinq grandes parties thématiques et chronologiques. Il s’en dégage alors une certaine cohérence qui permet de comprendre comment s’est constitué « le second empire colonial au monde » et de saisir à quel point la question coloniale a été au cœur de la politique française des XIXe et XXe siècles.