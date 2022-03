L’huile, le sucre et les pates désormais interdits a l’exportation

Sur décision du président Tebboune

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres, au cours de laquelle il a interdit l’exportation des produits de large consommation importés par l’Algérie.

Après avoir écouté un exposé conjoint des ministres de l’Agriculture et du Commerce concernant la disponibilité des produits stratégiques, le président Tebboune “a ordonné au Gouvernement d’interdire l’exportation de tous les produits de large consommation importés par l’Algérie, a l’instar du sucre, des pates, de l’huile, de la semoule et tous les dérivés du blé”, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Dans le même contexte, le chef de l’Etat a chargé le ministre de la Justice “d’élaborer un projet de loi criminalisant l’exportation de produits non produits localement, étant un acte de sabotage pour l’économie nationale”, a précisé le communiqué.

Il a ordonné également de maintenir l'”interdiction stricte” de l’importation des viandes congelées et d’encourager la consommation de viandes locales.

Par ailleurs, le président Tebboune a ordonné d’encourager les agriculteurs qui approvisionnent le stock stratégique de l’Etat en blé dur et tendre et en légumineuses avec diverses incitations, dont le soutien sous forme de prêts, d’engrais et d’autres avantages, ajoute-t-on de même source.