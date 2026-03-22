Liban: Le bilan des morts dus aux attaques israéliennes s’élève à 1 204

Les attaques israéliennes contre le Liban ont fait trois morts supplémentaires et 99 blessés, ont indiqué samedi les autorités libanaises, portant le bilan total depuis le 2 mars à 1 024 morts et 2 740 blessés.

Au total, le nombre de morts, qui dépasse désormais les 1 000, comprend 79 femmes et 118 enfants. Du côté des blessés, on dénombre également 419 femmes et 370 enfants, selon le ministère libanais de la Santé.

Par ailleurs, le conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran s’est étendu au Liban depuis le 2 mars, avec des échanges de tirs fréquents entre le groupe libanais Hezbollah et Israël.

Dans ce contexte, les hostilités dans la région se sont intensifiées depuis le lancement, le 28 février, des frappes américano-israéliennes contre l’Iran, auxquelles Téhéran a riposté par des attaques répétées de drones et de missiles visant Israël ainsi que des pays du Golfe abritant des installations militaires américaines.