LOSC: Problème médical confirmé pour Nabil Bentaleb

Selon une information révélée par Ouest-France, le transfert du milieu de terrain d’Angers vers le LOSC est soumis à l’approbation d’experts suite à un problème médical.

Alors qu’il y a deux semaines Olivier Létang avait annoncé l’officialisation imminente de l’arrivée de Nabil Bentaleb au LOSC, le transfert est toujours en suspens. Depuis, Lille a enregistré l’arrivée de deux autres joueurs, Hákon Haraldsson et Samuel Umtiti.

Le président du LOSC avait ensuite évoqué une semaine plus tard un souci médical pour l’international algérien (43 sélections, 5 buts), mais n’avait pas apporté de précisions supplémentaires afin de respecter le secret médical.

« Je pèse mes mots car il y a le secret médical, mais à l’heure actuelle il y a des choses qui n’ont pas été levées. Notre staff médical a transmis les éléments à la commission médicale de la Ligue et nous attendons sa réponse. Celle-ci devrait arriver rapidement mais c’est possible qu’il y ait des demandes complémentaires. Pour l’instant nous sommes dans l’attente de ces résultats, sachant que ça peut être quelque chose de temporaire et pas forcément définitif », avait alors expliqué Olivier Létang.

Ce jeudi, Ouest-France révèle que le joueur a un problème médical . Nabil Bentaleb s’entraîne actuellement seul afin de se maintenir en forme.

Son cas nécessite une étude approfondie par un groupe d’experts indépendants qui doivent se prononcer sur son aptitude. Leur décision ne sera pas entérinée avant la mi-août.