Lynchage de Djamel Bensmail: Les tueurs présumés devant le procureur

92 coupables présumés dans l’affaire du lynchage du jeune Djamel Bensmail, brûlé le 11 août a Larbaa Nath Irathen ont comparu ce matin 23 août devant le procureur de la République près le Tribunal de Sidi M’hamed.

En effet, et selon la direction générale de la sûreté nationale les tueurs présumés sont impliqués a différents degrés dans l’homicide, l’immolation et le mutilation d’un cadavre, la destruction de biens et le violation d’un siège de police.