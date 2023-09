Manger 3 dates par jour à des effets incroyables sur votre corps !

Vous mangerez à coup sûr quelques dates par jour après avoir lu cet article !

Vaisseaux sanguins

Les dates sont bonnes pour vos vaisseaux sanguins car elles aident à empêcher le calcique de s’y installer. Trop de calcique dans vos vaisseaux sanguins peut boucher des artères, ce qui peut provoquer des risques d’AVC, d’attaques cardiaques et autres maladies cardiovasculaires. Manger rien que trois dates offre une réelle différence !

Foie

Une recherche a été effectuée sur les effets que peuvent avoir les dates sur votre foie, et celles-ci renforcent cet organe.

Cœur

Ce fruit est également excellent pour votre cœur. Il contient de grandes quantité de potassium, ce qui rend la date très efficace en termes de prévention contre les maladies cardiaques. Votre cholestérol LDL sera bien plus faible grâce aux dates et les risques d’AVC et d’attaques cardiaques bien plus faibles.

Yeux

L’une des choses que les dates contiennent, c’est beaucoup de vitamine A. Cette vitamine aide à protéger vos yeux et à régénérer votre cornée. Le fruit contient aussi beaucoup de lutéine et de zéaxanthine, qui protègent vos yeux et génèrent un filtre de protection contre les rayons UV nuisibles.

Coup de pouce

Les dates sont le petit encas parfait à prendre entre les repas, comme les noix. Elles contiennent du sucre pour vous donner le coup de pouce en énergie dont vous avez besoin. Associez le snack avec des noix et ce coup de pouce durera encore plus longtemps grâce à la graisse que les noix contiennent. En même temps, les vitamines stimulent votre activité cérébrale.

Digestion

Manger une date ou deux stimulera votre digestion. La constipation, les indigestions et d’autres problèmes de ce genre seront apaisés ou empêchés grâce à l’effet purifiant des dates. Grâce aux acides aminés et fibres qu’elle contiennent, les dates aident votre corps à digérer les aliments que vous consommez et également à optimiser votre digestion.

Douleurs

Les dates contiennent du magnésium et ceci aide à apaiser tous les maux ou douleurs que vous pouvez avoir. Ceci a également un effet antibactérien qui aide à empêcher et réduire les infections.

En d’autres mots, les dates sont vraiment excellentes pour votre santé et il serait bon que vous en mangiez quelques-unes tous les jours !