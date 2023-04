Maroc: décès d’un artiste après s’être immolé par le feu

L’artiste et homme de théâtre marocain, Ahmed Jaouad, a succombé, dimanche, à ses graves blessures causées par son immolation par le feu pour dénoncer l’exclusion et la marginalisation dont il a été victime, a annoncé lundi un hôpital de Rabat, où il a été admis pour recevoir les soins nécessaires.

“Le comédien et dramaturge Ahmed Jaouad, qui s’est immolé par le feu lundi dernier devant le siège du département de la Culture à Rabat, est décédé, dimanche, au CHU Ibn Sina”, a indiqué une source auprès du CHU.

Après moult tentatives de s’immoler par le feu pour dénoncer l’exclusion et la marginalisation dont il a été victime, Ahmed Jaouad est passé à l’acte, lundi dernier, en s’aspergeant d’essence devant un bâtiment du ministère de la Culture, pas loin du théâtre de Rabat où il travaillait en tant que contractuel.

“Avant son acte d’immolation, le défunt a observé aussi une grève de la faim le 6 février dernier pour attirer l’attention des autorités sur sa marginalisation, en vain”, selon des médias locaux.

Ahmed Jaouad n’a eu cesse de dénoncer l’exclusion à laquelle il était exposé et toutes sortes de marginalisation et de sous-estimation de sa personne et de son expérience.

Selon les mêmes sources, le dernier acte d’injustice qui a attisé la colère et l’exaspération du défunt est le refus par le ministère de la Culture d’acheter les droits de ses pièces théâtrales sans aucune raison valable.

La marginalisation des artistes et des intellectuels est monnaie courante au Maroc. L’arrogance des responsables et les difficultés financières que connaît le secteur sont venues à bout de la patience des hommes de la culture dans ce pays.