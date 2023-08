Météo: la vague de chaleur frappera cinq wilayas côtières

Placées en vigilance "Orange"

Une vague de chaleur affectera cinq wilayas de l’Est du pays à partir de mercredi avec des températures pouvant atteindre 42°C, indique mardi un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie (ONM).

Cette canicule affectera les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf -placées en vigilance Orange- avec des températures maximales oscillant entre 39 et 42°C, alors que les minimales seront entre 24 et 28°C degrés durant la validité de ce BMS, en cours le mercredi et jeudi, précise la même source.