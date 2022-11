Meurtre de Djamel Bensmaïn: Des peines allant de la peine capitale à l’acquittement

Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda (Alger) a prononcé, jeudi, des peines allant de la peine capitale à l’acquittement à l’encontre des accusés poursuivis dans l’affaire de Djamel Bensmaïl, assassiné en août 2021 à Larbaâ Nath Irathen dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Le verdict tant attendu est tombé après plus de deux jours de délibéré à huis clos au tribunal correctionnel avec la participation des jurés.

Le tribunal a condamné un certain nombre d’accusés dans l’affaire du meurtre a la peine capitale, tandis des peines allant de 5 à 10 ans de prison pour plusieurs chefs d’accusation, à savoir la commission d’actes terroristes et subversifs contre l’Etat, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions, en semant la terreur au sein de la population et en créant un climat d’insécurité en agressant des personnes, en mettant leur vie en danger et en portant atteinte à leurs biens.

A noter, le procureur général près le Tribunal criminel de Dar El-Beïda (Alger) a requis samedi des peines allant de 10 ans de prison ferme à la peine capitale à l’encontre des accusés dans l’affaire du jeune Djamel Bensmaïn, assassiné en août 2021 à Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou).

102 accusés, dont quatre femmes sont poursuivis dans cette affaire pour plusieurs chefs d’accusation, à savoir la commission d’actes terroristes et subversifs contre l’Etat, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions, en semant la terreur au sein de la population et en créant un climat d’insécurité en agressant des personnes, en mettant leur vie en danger et en portant atteinte à leurs biens, ainsi que la participation à un homicide volontaire avec préméditation et guet-apens.