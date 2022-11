Ministre Britannique: L’Algérie est un partenaire de sécurité respecté et de confiance

« L’Algérie est l’un des acteurs clés en Afrique et au sein de la communauté internationale, un partenaire de sécurité respecté et de confiance et un multilatéralisme engagé», a affirmé le représentant du gouvernement, sous-secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, David Rutley.

En marge d’un débat organisé à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Royaume-Uni , le représentant du gouvernement britannique a mis en avant le rôle important que l’Algérie joue dans la région : «Nos relations avec l’Algérie sont entrées dans une période d’engagement, en particulier sur les questions de sécurité. Le Royaume-Uni reconnaissait l’expérience et l’expertise de l’Algérie en matière de lutte contre le terrorisme ».

L’intervenant a notamment souligné que les deux pays ont partagé des succès et des moments difficiles, mais la force de nos relations diplomatiques est intacte, exprimant le souhait de son gouvernement de de renforcer et d’approfondir davantage la coopération et les relations dans des secteurs d’intérêt commun (défense, lutte contre le terrorisme, crime organisé.

Rutley a également ajouté que le chef de la diplomatie britannique, James Cleverly, a «hâte» d’accueillir son homologue algérien pour la prochaine session du dialogue stratégique.

Le Royaume Uni salue la nouvelle loi sur les investissements en Algérie

Le Royaume Uni et par la voix de son responsable a salué la promulgation en Algérie de la nouvelle loi relative à l’investissement visant à améliorer le climat des affaires pour les partenariats internationaux.

Quant au commerce, le diplomate britannique a dévoilé l’opportunité qu’offre son gouvernement au exportateurs algériens qui pourront bénéficier directement du programme commercial lancé par le gouvernement britannique, saluant au passage,

Il a appelé à la poursuite de l’engagement commun en faveur d’une task-force sur le commerce entre le Royaume-Uni et l’Algérie afin de renforcer davantage les liens commerciaux et d’investissement.