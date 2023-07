Mondial 2026 – Qualifications: l’Algérie hérite du groupe G

La sélection nationale de football évoluera dans le groupe G lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (zone Afrique), et ce, à l’issue du tirage au sort effectué ce jeudi à Abidjan (Côte d’Ivoire).

Afin de faire oublier la déception du dernier Mondial et permettre à l’Algérie de revenir sur la scène internationale, les camarades de Mahrez en découdront avec la Guinée, l’Ouganda, le Mozambique, le Botswana et la Somalie pour atteindre cet objectif.

La campagne de qualification pour les capés de Djamel Belmadi débutera en novembre prochain avec le déroulement des deux premières manches prévues pour le 13 et le 21 dudit mois. Elle prendra fin presque deux ans plus tard, soit le 14 octobre 2025 avec la programmation de la 10e et dernière journée.

Nommée « United 2026 », cette 23e édition de la Coupe du monde va rester dans l’histoire. En effet, pour la première fois depuis sa création en 1930, le rendez-vous le plus important de la planète football va être organisé conjointement dans trois pays, à savoir, les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Outre ce fait inédit, cette compétition va réunir 48 équipes au lieu de 32, comme ce fut le cas lors de l’édition organisée de main de maitre par le Qatar et marquée par le sacre de l’Argentine.

Pour le Mondial 2026, les éliminatoires de la zone Afrique se dérouleront sous forme d’un mini-championnat. Les 54 sélections seront réparties en neuf groupes, de six équipes chacun. Le premier des neuf poules est automatiquement qualifié pour la phase finale. Ainsi, l’augmentation du nombre de participants à 48 équipes a incité la Confédération africaine de football (CAF) à revenir à l’ancienne version des qualifications.

Les recalés de cette phase auront une dernière chance de décrocher le précieux sésame. En effet, les quatre meilleures deuxième des neuf groupes disputeront un tournoi de barrages, dont le vainqueur sera qualifié pour le barrage intercontinental qui verra six nations se donner la réplique afin de décrocher deux billets.

Calendrier complet:

13-21 novembre 2023: 1er et 2e matchs de groupes

3-11 juin 2024 : 3e et 4e matchs de groupes

17-25 mars 2025 : 5e et 6e matchs de groupes

1-9 septembre 2025 : 7e et 8e matchs de groupes

6-14 octobre 2025 : 9e et 10e matchs de groupes

Composition des 9 groupes:

Groupe A: Egypte, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Ethiopie, Djibouti

Groupe B: Sénégal, RD Congo, Mauritanie, Togo, Soudan, Soudan du Sud

Groupe C: Nigéria, Afrique du Sud, Bénin, Zimbabwe, Rwanda, Lesotho

Groupe D: Cameroun, Cap Vert, Angola, Lybie, Eswatini, Maurice

Groupe E: Maroc, Zambie, Congo, Tanzanie, Niger, Erythrée

Groupe F: Côte d’Ivoire, Gabon, Kenya, Gambie, Burundi, Seychelles

Groupe G: Algérie, Guinée, Ouganda, Mozambique, Botswana, Somalie

Groupe H: Tunisie, Guinée-Équatoriale, Namibie, Malawi, Libéria, São Tomé-et-Principe

Groupe I: Mali, Ghana, Madagascar, République Centrafricaine, Comores, Tchad